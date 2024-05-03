陸發改委：堅決反對以「產能過剩」為名搞保護主義

近段時間以來，美國、歐盟都對大陸新能源產品「產能過剩」情況發出警告，大陸發改委3日透過微信公眾號發文回應指，這些指責是為其搞單邊主義、實施貿易保護政策鋪墊造勢。文章指出，「產能過剩」的指責既不符合客觀事實，也不符合經濟法則，且若以此為由推行貿易保護主義損人不利己，中方堅決反對。

文章表示，所謂大陸新能源產品「產能過剩」難以立論。有觀點認為，大陸新能源產品在國內難以消化，只能以低價向全世界銷售，文章指出，各國依據比較優勢，相關產品透過跨國貿易互通有無，是國際經濟分工合作的現實。以外銷佔比看，去年大陸新能源汽車出口僅佔總產量的12.5%。

對於大陸新能源產品產能規模已超過全球市場需求，世界其他國家根本無法吸收這些產能的評論，文章續指，當前新能源產品的全球產能還無法滿足未來市場需求，大陸的新能源產品為全球企業和消費者提供了綠色、智慧的生產生活體驗，為應對全球氣候變遷和綠色低碳轉型作出了巨大貢獻。

針對大陸新能源產品的產能優勢和價格優勢是大陸政府大規模補貼結果的質疑，文章則稱，優勢是在依托龐大國內市場和完備產業體系，透過市場充分競爭和技術迭代創新而形成的。且世界各國都透過各種方式鼓勵和支持相關產業發展。

文章還稱，以「產能過剩」為由推行貿易保護主義損人不利己，不僅會嚴重擾亂全球新能源產業鏈供應鏈穩定運行，甚至誘發各類潛在風險。此外，如果有的國家和企業能以更加低廉的成本來幫助其它國家和地區加快實現綠色轉型的步伐，「難道我們不應該感謝他們？」這些打壓會是全球應對氣候變遷努力的嚴重損害。

文章表示，堅決反對以「產能過剩」為名搞保護主義。一方面，各國應攜手實踐真正的多邊主義，堅持從經濟法則出發，客觀、辯證看產能問題，積極探討、加強合作，另一方面，大陸將堅定不移推進高水準對外開放，進一步深化重點領域與關鍵環節改革，穩步推進制度型開放，與各國在相互尊重的基礎上，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，做大共同利益的「蛋糕」。