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英要全數移除陸製監視設備 陸使館：堅決反對歧視怍作法

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸駐英使館回應英國將移除中國製監控設備，表示堅決反對歧視性作法。圖為英最大監控設供應商「海康威視」的監控設備資料照片。（取材自觀察者網）
陸駐英使館回應英國將移除中國製監控設備，表示堅決反對歧視性作法。圖為英最大監控設供應商「海康威視」的監控設備資料照片。（取材自觀察者網）

對於近日英國官員聲稱將在2025年4月前，從敏感場地全部移除中國製造的監視設備。大陸駐英國大使館發言人以答記者問方式回應表示，堅決反對英方以國家安全為藉口對中國企業採取歧視性做法。

發言人表示，中國駐英國使館已於2023年6月7日就相關問題作出回應。他要重申，我們堅決反對英方以國家安全為藉口對中國企業採取歧視性做法。我們敦促英方停止政治操弄，為中國企業在英正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

去年6月，英國政府即表示，將發布從中央政府敏感場所移除受中國《國家情報法》約束的企業生產的監控設備的時間表。

當時大陸駐英使館發言人即在去年6月7日表示，我們堅決反對英方刻意曲解中國相關法律、歧視打壓中國企業的錯誤做法。

他當時表示，中國政府一貫鼓勵中國企業依照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上進行對外投資合作。我們敦促英方停止政治操弄，為中國企業在英正常經營提供公平、公正、非歧視的環境。

大使館 英國

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