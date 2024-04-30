第一個信號燈亮了！陸經濟Q2持續回升的希望增強

中國大陸4月製造業採購經理人指數（PMI）為50.4，低於3月時的50.8，但略優於預估的50.3，且是連續第二個月高於50，顯示製造業景氣持續溫和擴張第二個月；涵蓋營建與服務業的非製造業PMI為51.2，低於預估的52.3，也低於3月時的53，顯示非製造業景氣擴張力度減弱。由於兩項指數都超過50，使大陸第2季經濟持續回升的希望增強。

澳盛銀行大中華區首席經濟學者楊宇霆表示，製造業PMI改善，主要是靠出口帶動。他表示，「新出口訂單再度躍增，反映出西方國家經濟增強，而非完全依靠國內需求。但我們的確看到一般民眾的消費堅實」。

這是今年第2季第一項重要經濟指標。第1季頭兩個月經濟熱絡，3月出現減緩信號。

彭博經濟首席亞洲經濟學者舒暢指出，大陸4月PMI信號分歧。在正向方面，由於營建與生產熱絡，經濟大致上仍維持動能；但民間需求仍弱，主因製造業新訂單成長與服務業活動減緩。

國家統計局分析師趙慶河表示，4月PMI數據顯示製造業活動維持復甦動能；但他強調，製造業成本壓力升高。

分析師表示，由於經濟復甦並不平衡，家庭支出仍因為房市下跌而備受壓抑，因此復甦很難持久，政府可能必須擴大公共支出及降低利率，以便達到5%成長目標。

3月工業企業獲利意外下降，也凸顯製造業的風險。

財新傳媒公布的4月製造業PMI為51.4，高於3月時的51.1，也高於經濟學者預估的51。財新傳媒PMI主要是反映私有中小企業的景氣情況，已連續六個月高於50。財新傳媒將於下周一公布4月非製造業PMI與綜合PMI。