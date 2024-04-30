中共政治局會議：消化房市庫存 構建發展新模式

中共中央政治局今天召開會議，要求確實做好「保交房」，保障購房人合法權益。且要結合房地產市場供求關係的新變化及民眾對優質住房的新期待，統籌研究「消化存量房產」和「優化增量住房」的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式。

會議並指出，中國經濟回升仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍不足，企業經營壓力較大，國內大循環不夠順暢，外部環境嚴峻性明顯上升。因此要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策，及早發行並用好超長期特別國債；同時要積極擴大國內需求，創造更多消費場景。

新華社報導，今天的中共中央政治局會議由總書記習近平主持，會中分析研究中國當前經濟形勢和經濟工作，審議「關於持續深入推進長三角一體化高質量發展若干政策措施的意見」，並決定7月在北京召開中共20屆三中全會。

這項會議指出，「改革開放」是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶。當前和今後一個時期是以「中國式現代化」全面推進「強國建設、民族復興偉業」的關鍵時期。面對紛繁複雜的國際國內形勢、新一輪科技革命和產業變革及人民群眾新期待，必須繼續「把改革推向前進」。

會議提到，全黨必須自覺把「改革」擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進「中國式現代」化，進一步全面深化改革。

針對經濟問題，會議宣稱，今年以來中國各地區、各部門「鼓足幹勁抓經濟」，鞏固和增強經濟回升向好態勢，經濟運行中「積極因素增多，動能持續增強，社會預期改善」，高質量發展紮實推進，呈現「增長較快、結構優化、質效向好」的特徵，經濟實現良好開局。

但會議指出，經濟持續回升向好仍面臨諸多挑戰，主要是有效需求仍然不足，企業經營壓力較大，重點領域風險隱患較多，國內大循環不夠順暢，外部環境「複雜性、嚴峻性、不確定性」明顯上升。

然而會議又聲稱，必須看到中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」。「開局良好、回升向好」是當前中國經濟運行的基本特徵和趨勢，要增強做好經濟工作的信心。

會議強調，要認真落實中央經濟工作會議和全國「兩會」精神，堅持「穩中求進」工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持乘勢而上，避免「前緊後鬆」，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。

這項會議指出，要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。要及早發行並用好「超長期特別國債」，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度，確保基層「三保」按時足額支出。

同時，要靈活運用利率和存款準備金率等政策工具，加大對實體經濟支持力度，降低社會綜合融資成本。要做好宏觀政策取向一致性評估，加強預期管理。

此外，要積極擴大國內需求，落實好「大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」。要創造更多消費場景，更好滿足人民群眾多樣化、高品質消費需要。

會議強調，要因地制宜發展「新質生產力」。並要堅定不移深化改革擴大開放，建設「全國統一大市場」，完善市場經濟基礎制度。要積極擴大中間品貿易、服務貿易、數位貿易、跨境電商出口，支持民營企業拓展海外市場，加大力度吸引和利用外資。

這項會議針對房地產政策強調，要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，確實做好「保交房」工作，保障購房人合法權益。

同時，要結合房地產市場供求關係的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究「消化存量房產」和「優化增量住房」的政策措施，抓緊構建「房地產發展新模式」，促進房地產高質量發展。

會議指出，要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省分和市縣「既真正壓降債務、又能穩定發展」。要持續推動中小金融機構「改革化險」，多措並舉促進資本市場健康發展。

這項會議強調，要確實保障和改善民生，突出就業優先導向，促進中低收入群體增收，織密紮牢社會保障網。要鞏固拓展脫貧攻堅成果，扎實推進鄉村全面振興。要抓好安全生產，推動安全生產基礎設施更新改造升級。

會議指出，「推動長三角一體化發展」是「以習近平同志為核心的黨中央」作出的重大戰略決策，要深刻領會黨中央戰略意圖。上海市要更好發揮帶動作用，江蘇、浙江、安徽三省要各揚所長，凝聚強大工作合力。