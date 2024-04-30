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汰舊換新振內需 陸政府推央企大規模更新設備

中央社／ 台北30日電

中國國務院國資委推動中央企業大規模更新設備，提倡「一企一策」制定設備更新工作方案；國家發改委先前表示，大規模汰舊換新設備有助於促進投資、消費、節能減碳。

中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）官網今天發布訊息指出，國資委28日召開中央企業（央企）大規模設備更新工作推進會，對於央企推進大規模設備更新工作作出部署。

中國國務院國資委黨委書記、主任張玉卓表示，國資央企瞄準建設世界一流企業，必須加快推動先進設備更新，聚焦提升效率效益、先進產能、自主可控能力，加強與全球先進水準對接，更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

國家發展和改革委員會（國家發改委）黨組成員、副主任趙辰昕指出，央企在推動新一輪大規模設備更新和消費品汰舊換新工作中有重要作用，國家發改委將進一步地推出配套方案，持續加大工作力道。

趙辰昕強調，期望央企「一企一策」制定設備更新工作方案，優先選擇一批耗能高、排放大、效率低、安全隱患大的設備更新；加大資金投入，推進企業技術設備升級和相關產業園區發展，促進產業鏈、供應鏈上、下游發展。

澎湃新聞今天報導提到，部分地方國資委持續推進大規模設備更新、消費品汰舊換新工作。以黑龍江省為例，其要求國有企業起示範作用，對於大規模設備更新導致資產負債率上升等狀況，在經營業績考核中會加以注意。

國家發改委11日於國務院新聞辦公室記者會上說明「推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案」有關情況。據央視11日報導，趙辰昕指出，推動大規模設備更新和消費品汰舊換新，將有助於促進投資、消費、節能減碳。

趙辰昕提到，中國是機器設備、耐用消費品等存量大國，相關機構推算，中國每年在工業、農業等重點領域設備投資更新需求達人民幣5兆元以上（約新台幣22.5兆元以上），大規模設備更新和消費品汰舊換新的市場非常巨大。

國務院

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