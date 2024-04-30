受陸司法機關打壓 Z-library註銷所有社交平台帳號

免費電子書網站「Z-library」近期遭中國大陸司法機關打擊，營運志工遭公安約談，官方社群平台先後發表聲明，不再接受來自中國大陸的任何書籍捐贈，並將註銷所有中國大陸社交平台的帳號。

Z-library是一個跨越國家、語言、學科的免費知識分享平台，提供超過1,300萬本電子書供讀者下載，其中一些館藏由使用者自行上傳，由於版權爭議，該平台在許多國家都面臨侵權訴訟，其公開網域曾於2022年11月3日遭美國政府封鎖，直到2023年2月透過新域名捲土重來，被大陸網友稱，「Z-ilibrary，王者歸來！」

Z-library大陸官方公眾號於28日發布聲明稱，網站未來不再接受來自大陸的任何書籍捐贈，並且將阻斷來自大陸的任何訪問。聲明並提到，「網站將於近日進行書籍篩選，下架後重新開放大陸IP訪問。網站對於大陸使用者上傳涉及政治書籍完全不知情。」

該公眾號並於聲明留言處補充，請宣傳Z-library的即時刪文，若不刪文或許會有被約談涉刑的風險，官方並回應網友詢問，證實其大陸營運志工遭到江蘇省公安約談。

Z-library公眾號30日發表另一聲明「再見，中國讀者」，文中表示，「由於近期中國司法機關對我們的網站、捐助及社交媒體運營志願者的打擊，我們將不得不做出一個艱難的決定——我們的中國大陸社交帳戶將在七天內註銷。」

聲明稱，原本依賴的支付寶和微信捐贈方式在未來一段長時間內將無法使用，建議使用者或想持續支持，可以嘗試使用加密貨幣等支付方式。

而28日聲明中所提出的「網站將於近日進行書籍篩選」，官方亦提出另一說法，「我們將繼續保持網站的開放性，不會從書庫中移除任何書籍。然而，由於現有網絡監管的政策，您可能需要通過科學上網來訪問我們的網站。」文末指出，該公眾號將於5月1日起進入註銷程序。