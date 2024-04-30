IMF籲大陸：回調產業政策 支持內需比供給政策更合適

不少西方大國近來都關切中國產能過剩問題，國際貨幣基金（IMF）表示，如果大陸回調產業政策以減少資源分配不當與產能過剩，將帶來好處。而大陸應推出支持內需的政策，這比供給面的相關政策更加合適大陸。IMF還指，大陸房地產業的調整仍是最大風險。

據路透報導，IMF近日公告最新報告稱，該組織預計未來兩年亞太地區的經濟擴張將放緩，「近期風險『大致平衡』，通膨回落以及隨之而來的貨幣政策提前放鬆的前景」，但通膨快速趨緩和有韌性的增長將幫助亞太地區實現「軟著陸」。

報告提到，儘管亞太地區去年增長5%，但預計今年增長將放緩至4.5%，2025年進一步降至4.3%。今年大陸經濟增長料由2023年的5.2%放緩至4.6%，2025年料為4.1%。

報告還指，中國經濟的結構性放緩，包括房地產行業的調整，仍將是導致地區增長放緩的一個關鍵因素。報告還稱，該地區仍然容易受到大宗商品價格衝擊以及中東和烏克蘭衝突造成的貿易中斷的影響。

此外，IMF又指，中國需要一籃子政策以加快無生存能力的房地產開發商退出市場，同時亦要管理地方政府的債務風險。不過，IMF指中國出口和製造業需求強勁，首季經濟增長強於預期，可能再次上調其經濟增長展望。

而IMF亞太部主任Krishna Srinivasan表示，縮減產業政策是有益的，並補充稱大陸這個世界第二大經濟體的經濟存在閒置、而不是產能過剩。同時，她提到，大陸還必須解決房地產行業的問題，用以提振當地消費。