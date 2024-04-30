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中國穩房市 專家：建議設立中央資金推保證交屋

中央社／ 台北30日電

野村中國首席經濟學家陸挺表示，房地產業低迷拖累中國經濟，建議中央政府設立「保交樓基金」，使去化率高的建案可以保證交屋；剩下沒賣掉的，也可由政府收購轉作保障性住房。

21世紀經濟報導29日報導指出，陸挺日前舉辦媒體見面會，會上闡述其對經濟情勢觀察，內容作出上述表示。

陸挺表示，中國經濟目前仍有下滑壓力，推估後續幾季經濟成長速度大概低於5.3%。房地產業低迷拖累中國經濟，在土地財政收入下滑等情況下，財政政策發揮效果很有限；房地產價格下降、股市表現欠佳等，一定影響民眾消費意願。

陸挺建議中央政府設立保交樓基金。他認為，目前保交樓工作困難在於地方政府、開發商缺乏資金，銀行提供資金給白名單開發商的積極性也不夠，政府可以設立特別基金，推動去化率高的建案保證交屋；沒賣掉的則可由政府收購做為保障性住房。

陸挺指出，目前房地產業修復進度較慢，主要原因在於「下降螺旋」，房價愈跌，民眾愈沒意願買房；買氣愈差，開發商更沒資金收入蓋房，保證交屋的問題也難以解決，民眾轉往中古屋市場，開發商沒錢購地，仰賴土地財政的地方政府也承壓愈大。

陸挺提到，房地產業低迷對於中國經濟影響很大，牽涉上、下游眾多。房價下跌會造成銀行系統抵押物價值下滑，造成整個社會有效信貸需求下降；目前房地產銷售狀況不佳，龍頭開發商面臨流動性問題，這對上、下游企業和銀行壞帳造成較大影響。

「要推動中國經濟平穩恢復，關鍵要抓住房地產這個板塊」，陸挺強調，政府持續推出房地產業支持政策，不過目前仍有改進空間，房地產業求穩定，需要加強保交樓工作，保住以市場為主的房地產供應體系，包括優秀民營、混合所有制以及國企房地產開發商等。

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