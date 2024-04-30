陸自製客機再奪大單 南航宣布採購100架C919系列飛機

繼中國國際航空之後，29日，中國南方航空股份有限公司宣布，向中國商飛購入100架C919型客機。南方航空指出，據中國商飛所提供資料，C919系列飛機之目錄價格為一架9,900萬美元，故該等飛機之目錄價格合共約為99億美元，該目錄價格包括機身價格及發動機價格

據香港交易所消息，南方航空在港交所發布公告稱，4月29日（交易時間結束後），公司與中國商飛訂立協議，自中國商飛購買100架C919系列飛機。

公告稱，本次飛機收購符合大陸國家戰略，有效滿足公司中長期機隊發展需求。在大陸國家民航發展戰略的整體布局下，中國境內窄體機市場需求呈現顯著上升趨勢，該公司將在2024至2031年間引進100架C919系列飛機，緩解公司運力需求壓力。

中國國際航空4月28日也公告，經公司董事會批准，向商飛公司購買100架C919飛機，這批飛機計劃於2024年至2031年分批交付。

根據中國商飛微信公眾號「大飛機」消息，C919大型客機是大陸按照國際通行適航標準研製、具有完全自主知識產權的全球新一代單通道干線客機，2022年9月29日取得大陸民航局型號合格證（TC證），11月29日取得大陸民航局生產許可證（PC證）。2022年12月9日，全球首架C919交付大陸東航。

另，中國青年報早前曾報導，中國東航與中國商飛簽署購機協議，東航在2021年簽訂首批訂購五架飛機的基礎上，再增訂100架C919大型客機。