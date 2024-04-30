北京設備和消費品 以舊換新方案出爐

北京市政府28日發布「北京市積極推動設備更新和消費品以舊換新行動方案」，將對北京市基礎設施、公共安全和公共服務、產業發展等領域開展設備更新，促進汽車、家電等耐用消費品以舊換新，提升城市運行水平，滿足居民日益增長的美好生活需要。

新華社報導，北京市發展改革委副主任來現余介紹，經過改革開放以來40多年的發展，北京市積累了豐富的機器設備，早於大陸全國進入存量資產更新換代高峰期，同時耐用消費品保有量很大。

據估算，截至2023年居民家用電器保有量在5000萬台以上，各類機動車保有量約760萬輛，蘊含著很大的更新換代需求。

行動方案突出標準牽引、分類推進、精準科學、普惠易得的基本原則，包括基礎設施、公共安全和公共服務、產業發展、消費品以舊換新、循環利用、保障措施共計六個方面、23項具體舉措。

北京市商務局副局長趙衞東介紹，執行汽車以舊換新政策，支持汽車報廢更新，最高可獲人民幣1萬元補貼。聚焦家電換「智」、家居「煥新」，重點支持26類綠色智能商品，對「促新」「換舊」雙環節給予補貼，消費者購買新品時，可享受新品價格10%、單件商品最高人民幣1000元的優惠補貼。交售指定舊機時，可在企業的回收價基礎上，再享受額外補貼。