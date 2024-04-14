匯金增持四大國行股 大賺

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸四家國有大行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行）陸續揭露了過去6個月中央匯金的增持情況。自去年10月開啟增持至今年4月12日，中央匯金累計增持四大行合計近11億股，四大行A股股價均實現雙位數漲幅，以此計算，市值增加了人民幣6,500多億（約新台幣2.9兆元）。

財聯社報導，業內人士表示，中央匯金作為大股東增持銀行股更多是戰略性，大股東增持有助於增厚銀行資本，提升經營能力；中央匯金增持有助於大型銀行股價穩定，更好地實現對國有銀行的控股地位，透過這種措施也傳遞出穩定和提振市場信心的信號，有利於推動資本市場健康發展。

第一財經日報報導，建設銀行發布公告，截至4月10日，中央匯金累計增持該行A股股份7,145.1萬股，約占該行總股本的0.03%；中央匯金共持有該行1,428.58億股（其中A股2.67億股，H股1,425.9億股），約占該行總股本的57.14%。

中國銀行也發布公告，截至4月10日，中央匯金透過上交所交易系統累計增持該行A股股份逾3.3億股，約占該行總股本的0.11%；中央匯金共持有該行A股股份約1,887.92億股，約占該行總股本的64.13%。

農業銀行公告，截至4月10日，中央匯金透過上交所交易系統累計增持該行A股股份4.01億股，約占該行總股本的0.11%；中央匯金共持有該行A股股份1,404.89億股，約占該行總股本的40.14%。

工商銀行公告，截至4月10日，中央匯金透過上交所交易系統累計增持該行A股股份約2.87億股，約占該行總股本的0.08%；中央匯金共持有該行A股股份1,240.05億股，約占該行總股本的34.79%。

以此計算，過去6個月期間，中央匯金累計增持四大行合計近11億股。

各行均在公告中強調，中央匯金將繼續支持該行長期穩健發展。

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