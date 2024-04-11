廣州東部中心發展基金首發 總規模200億人民幣

第十屆中國廣州國際投資年會增城區平行分會9日在廣州舉行，總規模200億元（人民幣，下同）的廣州東部中心發展基金首次對外發布，宣告廣州首個由大陸國資國企牽頭組建、專門支持廣州東部中心建設的百億級基金誕生。

中新社報導，廣州市提出，依託黃埔、增城兩個大陸國家級經濟開發區，劃出896平方公里建設廣州東部中心「現代活力核」，定位為挺起城市發展的產業硬支撐、擔當高質量發展動力源的新廣州，未來服務超300萬人口。

廣州東部中心發展基金由兩個基金群構成，規模各為100億元，其中一個基金群將聚焦產業發展，重點投資戰略性新興產業項目，包括晶片、顯示器、新一代資訊技術、人工智慧、生物醫藥、新能源及新材料等領域；另一個基金群則將聚焦做強基建，重點圍繞廣州東部中心基礎設施項目，包括產業園區、城市更新、土地綜合整治等相關領域開展投資。

會議現場舉行了廣州東部中心發展基金簽約儀式。廣州南粵基金集團有限公司董事長肖磊表示，廣州東部中心發展基金將是廣州東部中心邁向高質量發展的戰略平台，是廣州打造「現代活力核」的重要支撐，更是粵港澳大灣區推動協同發展的強勁引擎之一。

在此次投資年會上，廣州市增城區達成簽約產業項目93個，協議總投資超1300億元，覆蓋新一代資訊技術、數位經濟、新能源、新材料等領域。