陸持有美債跌破8,000億美元
據美國財政部最新報告，大陸1月持有美國國債規模較去年12月減少186億美元，至7,977億美元，跌破8,000億美元大關，這也是大陸自去年11月起連續二個月加碼後，再度轉為減碼。
大陸持有美債規模已連續21個月低於1兆美元，分析認為此舉在於持續分散資產風險。
陸媒金融界分析，大陸減持美國國債可能是出於調整外匯存底結構的需要，隨著大陸經濟實力的增強和外匯存底規模的擴大，大陸需要更加多元化地配置外匯存底，以降低對單一資產的依賴風險。減持美國國債，可以將部分資金轉向其他更具潛力的投資領域，實現外匯存底的保值增值。
其次，大陸減持美國國債也可能是對美國經濟前景的擔憂。近年來，美國政治經濟環境的不穩定以及通膨壓力的上升，使得美國國債的風險加大。大陸作為美國的第二大債權國，其減持行為可能是出於對未來美國國債違約風險的擔憂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言