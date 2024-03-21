陸持有美債跌破8,000億美元

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

美國財政部最新報告，大陸1月持有美國國債規模較去年12月減少186億美元，至7,977億美元，跌破8,000億美元大關，這也是大陸自去年11月起連續二個月加碼後，再度轉為減碼。

大陸持有美債規模已連續21個月低於1兆美元，分析認為此舉在於持續分散資產風險

陸媒金融界分析，大陸減持美國國債可能是出於調整外匯存底結構的需要，隨著大陸經濟實力的增強和外匯存底規模的擴大，大陸需要更加多元化地配置外匯存底，以降低對單一資產的依賴風險。減持美國國債，可以將部分資金轉向其他更具潛力的投資領域，實現外匯存底的保值增值。

其次，大陸減持美國國債也可能是對美國經濟前景的擔憂。近年來，美國政治經濟環境的不穩定以及通膨壓力的上升，使得美國國債的風險加大。大陸作為美國的第二大債權國，其減持行為可能是出於對未來美國國債違約風險的擔憂。

外匯 美國 風險

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