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救經濟 陸「以舊換新」方案發布

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

為促進經濟發展，刺激消費，大陸國務院昨日正式公開發布「推動大規模設備更新及消費品以舊換新行動方案」（以下簡稱行動方案）全文，提出五方面廿項重點任務，包括實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，例如汽車、家電產品、家裝消費品的以舊換新，鼓勵對綠色智慧家電消費給予補貼、因地制宜優化汽車限購措施。

中國網財經頻道指出，這項行動方案可望撬動人民幣兆元級市場。

據新華社報導，行動方案提出，到二○二七年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模要較二○二三年增長百分之廿五以上，報廢汽車回收量較二○二三年增加約一倍，二手車交易量較二○二三年成長百分之四十五，廢舊家電回收量較二○二三年成長百分之卅，再生材料在資源供應中占比提升等。

五方面廿項重點任務涉及：加速建築及市政基礎設施領域設備更新；展開汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新；實施回收循環利用行動，完善廢棄產品設備回收網絡；加速完善能耗、排放、技術標準；加強財政政策支持力度，優化金融支持等。

方案提出，要鼓勵汽車生產企業、銷售企業進行促銷活動，並引導產業有序競爭，和因地制宜優化汽車限購措施，以及支持對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智慧家電給予補貼。

方案還提出，鼓勵銀行機構適當降低乘用車貸款頭期款比例，合理確定貸款期限及額度。

建築 消費者 頭期款

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