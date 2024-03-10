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北京車展將展出！華為與北汽合作品牌「享界」預計6月發表
華為又有新汽車品牌將亮相，華為與北汽集團旗下的北汽藍谷合作的新能源汽車品牌「享界」將在北京車展展出，預計今年6月正式發表。
第一財經報導，「享界」首款車定位為行政轎車，內部定價人民幣30萬-50萬元，享界後續車型規劃包括但不限於休閒級轎車、SUV等產品。
華為與北汽藍谷的合作模式已從Huawei Inside（HI模式）升級為智選車模式。在此模式下，華為不僅提供技術支援，還參與產品定義和銷售。華為智選車模式下的合作夥伴還包括賽力斯、奇瑞和江淮汽車。
北汽藍谷與華為的合作並非首次。此前，雙方已在HI模式下合作推出了極狐阿爾法S全新HI版，但市場反應未達預期。
據瞭解，北汽藍谷正在加速推進「享界」專案，並計畫在2024年在亞洲和歐洲市場建立分銷和服務網路，推動這款高端轎車進入海外市場。
同時，北汽藍谷智選車的年產能規劃已達到30萬輛，預計「享界」首款產品月銷量將超過1萬輛。
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