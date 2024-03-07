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大陸2月外匯存底增65億美元 黃金儲備連增16個月

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
陸2月外匯存底增65億美元。（路透）
陸2月外匯存底增65億美元。（路透）

大陸國家外匯管理局7日公布的最新資料顯示，截至2024年2月底，中國外匯存底規模為3兆2,258.1億美元，較1月底增加64.9億美元，升幅為0.2%。

大陸國家外匯管理局外匯研究中心主任丁志傑表示，2024年2月，美元指數上漲，全球金融資產價格漲跌互現。貨幣方面，美元匯率指數（DXY）上漲0.9%至104.2，非美元貨幣總體貶值。資產方面，以美元標價的已對沖全球債券指數（Barclays Global Aggregate Total Return Index USD Hedged）下跌1.3%；標普500股票指數上漲4.3%。匯率折算、資產價格變化、投資收益等因素綜合作用，外匯存底規模上升。

澎湃新聞報導，整個2月，人民幣對美元即期匯率從7.1795跌至7.1930，累計下跌135點，下跌0.18%。今年前兩個月，人民幣對美元即期匯率累計下跌1.42%。中間價則波動不大。整個2月，人民幣對美元中間價從7.1039微升至7.1036，升值3個基點。今年前兩個月，人民幣對美元中間價累計下跌0.3%。

丁志傑表示，當前外部形勢不確定不穩定因素增多，國際金融市場延續高波動態勢。但中國經濟韌性強、潛力大、活力足，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

中國人民銀行同時公布的資料顯示，人行連續16個月增持黃金，2月底黃金儲備為7,258萬盎司，較1月的7,219萬盎司增加39萬盎司。

人民幣 外匯 指數

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