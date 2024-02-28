美商會會長率團訪大陸 會晤商務部副部長王受文

美國商會會長兼行政總裁克拉克本周率代表團訪問大陸，27日在北京會見商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文，彭博分析指此舉是兩國關係改善的最新跡象。

報導引述消息指出，克拉克將參加3月1日中國美國商會舉辦年度答謝晚宴，晚宴嘉賓預計包括國家副主席韓正。

韓正是出席晚宴的最高級別中國官員，顯示北京方面認為中美關係較一年前有所改善，代表中國大陸政府希望與外國商界取得聯繫。

自中美兩國元首去年11月會晤後，中美關係就持續改善。大陸商務部部長王文濤26日在出席世貿組織部長級會議期間，也曾與美國貿易代表戴琪會面。

此外，美國運輸部26日批准增加大陸赴美航班至每周50班，專家分析暑假中美機票價格或可能下降，但由於美國航線仍須繞開俄羅斯領空飛行等原因，航班難以恢復到疫情前的每周約300班。

香港中通社報導，大陸中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生指出，美國商會偏向於民間組織，整體訴求或仍希望大陸市場更開放、透明、自由。美國商會此行會傾聽美企在華經營過程中遇到的具體挑戰，向大陸政府反映訴求，中方也會表達自身關切，探討解決方案。此訪無疑會推動中美民間經貿交流。

至於美國商會此時訪華釋放何種信息，劉春生指出，此訪顯示外資正在觀望大陸經濟的恢復速度和市場開放程度。

劉春生認為，中美經貿關係大基調並未改變。美國仍要遏制大陸發展，只是部分領域有所緩和。

劉春生提到，「確實能看到涓涓細流，在釋放回暖積極信號，例如增加中美直航航班，以及此次美國商會訪問。但也須看到，中美競爭態勢激烈，尤其在人工智慧領域。民間力量無法左右整體趨勢，且美國不少民間企業本就支持政府對華極限施壓。」