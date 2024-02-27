阿里巴巴集團官方持股 比預期多

彭博報導，中國大陸知名電商巨頭阿里巴巴集團在經美國證監會（SEC）詢問後，披露大陸官方在各業務部門的持股情況。文件顯示，阿里旗下十多家公司由大陸國有企業或外國主權財富基金部分持有。報導還稱，範圍比預想的廣泛。

阿里公告稱，披露這些訊息是為了「回應美國證交會工作人員的某些評論」，作為對7月披露文件的修訂。

公告指出，大陸國有企業持有阿里巴巴六家直銷業務股份，這些公司在截至2023年3月的財年貢獻不超過6%的總收入。其中五個的持股比例低於10%，另一個低於30%。

阿里巴巴稱，大陸國有企業也持有體育、健康、物流和本地消費服務等多個公司部分股權。但阿里在公告中並未具體指名大陸官方資金持有的實體為哪些。此外，阿里披露來自新加坡、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國和卡達的主權財富基金持有部分子公司的少量股權。

值得注意的是，文件中提及阿里董事會中成員皆非中共黨員，除了Yang Yang等人，而Yang Yang為優酷影視外部董事，兼任持有優酷影視1%股份的國企浙江易通的高管。