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大陸龍年最火祝福語—龍行龘龘 但「龘」怎麼唸？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
龍年到，圖為蘇州街頭一座龍年綵燈。（新華社）
龍年到，圖為蘇州街頭一座龍年綵燈。（新華社）

龍年到！中國大陸今年最火是龍年祝福語無疑就是「龍行龘龘」。不只今年央視春晚的主題為「龍行龘龘，欣欣家國」，中國國家博物館龍年新春文化展序廳也出現「龍行龘龘」。但「龘」這個字怎麼唸？又是什麼意思？

中國新聞網報導，據《康熙字典》記載，「龘」出自第一部楷書字典《玉篇》，音同「踏」（註：ㄊㄚˋ）。「龍行龘龘」形容龍騰飛的樣子，昂揚而熱烈。

北京清華大學出土文獻研究與保護中心主任、中國文字博物館館長黃德寬表示，三個龍的「龘」是從兩個龍的「龖」發展而來。在《說文解字》中，許慎將「龖」解為「飛龍之狀」，也讀作「踏」。

「龘」在此基礎上發展而來，音義皆同。黃德寬說，「在龍年到來之際，用古字『龘』來體現我們對未來的美好期待，希望新的一年發展得更好、更快，龍騰虎躍、龍馬精神，這是可以理解的心情。」

大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）
大陸今年最火是祝福語為「龍行龘龘」，但多數人卻不知道「龘」這個字怎麼唸。（圖／取自微博）

博物館 龍年 龍騰

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