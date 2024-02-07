春運出境機票預訂量 同比增460%

近20名遊客5日在廣州琶洲港澳客運碼頭坐船前往香港國際機場，再從該機場登機直飛澳洲珀斯，開啟為期8日的旅行。

中新社報導，琶洲港澳客運碼頭是廣州市中心唯一一個水上客運口岸。該口岸自2月5日起迎來首批「海天聯運」春節旅遊團隊。口岸大廳內，眾多遊客正等候通關出境。「這次春節我們一家四口會在澳洲過除夕，按行程計畫是在大年初三回國。」遊客劉先生說。

為保障旅客順利通關，洲頭嘴出入境邊防檢查站優化調整人員部署，並啟用琶洲港澳客運碼頭出入境邊防檢查快捷通道資訊採集備案點。這是廣州各大出入境口岸中的唯一一個採集備案點，符合條件的旅客經過資訊採集後，即可使用邊檢快捷通道通關，而且實現「一地備案，全國口岸通用」。

洲頭嘴出入境邊防檢查站執勤二隊教導員顔學正說，由於多國對中國大陸公民實行入境免簽政策，加上寒假、春節出遊熱潮等因素，今年春運開始以來琶洲港澳客運碼頭迎來旅遊團、研學團等團體出行小高峰，日均客流量是平時的兩倍。龍年春節即將來臨，預計客流量還會繼續增長，並迎來客流高峰。

2月5日當天，廣州廣之旅國際旅行社組織的多個出境遊團隊，啟程前往法國、英國、馬來西亞、新加坡等全球多地。據廣之旅介紹，該旅行社在除夕（2月9日）前一周內，將累計發出超過300個出境遊團隊，其中行程8天以上的出境長線遊線路團隊占比達到六成以上，深度遊玩法更受遊客歡迎。

旅行社收客數據顯示，即日起，廣州出境遊客流將逐步走高，並在龍年大年初一、初二到達峰值。

廣東省旅行社行業協會會長、廣之旅董事長兼總裁趙文志認為，市民出遊熱情高漲且選擇豐富，將為旅遊行業全年發展定下良好基調。

攜程發布的數據顯示，截至2024年1月中旬，2024年春運出境遊機票預訂量同比增長460%，入境遊機票預訂量同比增長819%。