官方：財政支出保持強度

大陸財政部副部長王東偉表示，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，大陸今年財政收入料繼續保持恢復性增長，財政支出將保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。

每日經濟新聞報導，大陸國務院新聞辦公室昨（1）日舉行記者會說明財政狀況，王東偉在會中指出，2024年大陸經濟回升基本趨勢沒有改變，從財政收入來看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高品質發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長，從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。

財政部預算司司長王建凡在同場發布會上指出，2024年將會落實結構性減稅降費政策，維持政策的連續性和穩定性，增強財政政策的精準性和針對性，重點聚焦支持科技創新和製造業發展。

大陸財政部國庫司司長李先忠表示，2023年6、7月全國一般公共預算支出小幅下降，主要是2022年同期存在一次性的大額支出，抬高了基數，使去年6、7月增幅有所回落，這是在預期之內的，不存在財政支出收縮的情況，2024年將持續保持必要的財政支出的強度。

李先忠指出，在國債方面，將在全國人大審查批准的國債餘額限額內，擬靠前安排發行，為保障必要的支出強度提供支撐。