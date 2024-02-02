官方：財政支出保持強度

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸財政部副部長王東偉表示，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，大陸今年財政收入料繼續保持恢復性增長，財政支出將保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。

每日經濟新聞報導，大陸國務院新聞辦公室昨（1）日舉行記者會說明財政狀況，王東偉在會中指出，2024年大陸經濟回升基本趨勢沒有改變，從財政收入來看，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，高品質發展扎實推進，將為財政收入增長奠定堅實基礎，財政收入將會繼續恢復性增長，從財政支出看，將繼續保持必要強度，對地方的轉移支付也將保持一定規模。

財政部預算司司長王建凡在同場發布會上指出，2024年將會落實結構性減稅降費政策，維持政策的連續性和穩定性，增強財政政策的精準性和針對性，重點聚焦支持科技創新和製造業發展。

大陸財政部國庫司司長李先忠表示，2023年6、7月全國一般公共預算支出小幅下降，主要是2022年同期存在一次性的大額支出，抬高了基數，使去年6、7月增幅有所回落，這是在預期之內的，不存在財政支出收縮的情況，2024年將持續保持必要的財政支出的強度。

李先忠指出，在國債方面，將在全國人大審查批准的國債餘額限額內，擬靠前安排發行，為保障必要的支出強度提供支撐。

記者會 餘額

延伸閱讀

政院核定中捷綠線延伸彰化 民代憂財政、人口流失更快

財政部昨公布招商成績 蔣萬安完成270億獲「招商王」

中國大陸經濟波浪式修復 關注後續政策走向

企業節稅 快申請資產重估

相關新聞

半數美企 仍將陸列前3大投資地

中國美國商會昨天發布二○二四年「中國商務環境調查報告」顯示，儘管美中關係緊張和中國大陸監管問題仍是在陸的美企面對的挑戰，...

閩數位人民幣錢包 台灣人也能用

「兩岸一家親」數位人民幣硬錢包在福州首發；廈門市設立大陸全國首個數位人民幣增信基金，發行大陸首單兩岸融合數位人民幣債券…...

長江存儲等陸企 美列軍工黑名單

美國國防部一月卅一日依國防授權法案一二六○Ｈ條款，將長江存儲在內的十多家陸企新增至「大陸軍方企業名單」，以防止美國技術被...

新疆旅遊業 3大數據強強滾

2023年，大陸新疆維吾爾自治區接待遊客2.65億人次，增長117%；實現旅遊收入2967.15億元（人民幣，下同），增...

京東方折疊面板超車三星

顯示器供應鏈顧問公司Display Supply Chain Consultant（DSCC）發布調查報告指出，在202...

1.2兆元 去年金飾消費創高

世界黃金協會近日發布《全球黃金需求趨勢報告》顯示，儘管大陸國內金價在2023年飆升17%，但大陸境內金飾總需求仍達630...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。