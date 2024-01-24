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陸人行宣布設信貸市場司 做好金融「五篇大文章」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國新辦24日召開記者會，由人行行長潘功勝，副行長、大陸國家外匯管理局局長朱鶴新，副行長宣昌能，介紹貫徹落實中共中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。記者陳政錄／攝影
大陸國新辦24日召開記者會，由人行行長潘功勝，副行長、大陸國家外匯管理局局長朱鶴新，副行長宣昌能，介紹貫徹落實中共中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。記者陳政錄／攝影

去年底中共中央金融工作會議提出，要好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章。在24日的一場記者會上，中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝宣布，人行將設立信貸市場司，重點做好五篇大文章相關工作，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度。另就2024年工作重點，他強調堅持穩健的貨幣政策，繼續為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。

大陸國新辦24日召開記者會，由人行行長潘功勝，副行長、大陸國家外匯管理局局長朱鶴新，副行長宣昌能，介紹貫徹落實中共中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展情況。

潘功勝提到，中共總書記習近平強調堅持走中國特色金融發展之路、推進金融高質量發展、加快建設金融強國。他說，人行、外匯局將堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，加大宏觀調控力度，強化逆週期和跨週期調節，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟高質量發展。

潘功勝說，2024年，將重點做好以下工作：一是堅持穩健的貨幣政策，落實好靈活適度、精準有效的要求，繼續為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。同時，注重盤活被低效佔用的金融資源，提高存量資金使用效率。價格方面，兼顧內外均衡，促進綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

潘功勝說，二是加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度，做好金融「五篇大文章」。下一步，將繼續發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加強工具創新，繼續引導金融機構做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」。他宣布，經中共中央批准，人民銀行將設立信貸市場司，重點做好五篇大文章相關工作。

潘功勝說，三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險，四是持續深化金融改革開放，內容包括繼續推動金融穩定立法，深化金融領域制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通，推進人民幣國際化，繼續支持香港和上海提升國際金融中心地位。

潘功勝說，五是積極參與國際金融治理，深化國際金融合作。踐行多邊主義，加強對話溝通，依託二十國集團、國際貨幣基金組織、國際清算銀行等平台，推進全球宏觀經濟金融政策協調。落實中美兩國元首舊金山會晤共識，牽頭做好中美以及中歐金融工作組工作。

中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝宣布，人行將設立信貸市場司，重點做好五篇大文章相關工作。記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝宣布，人行將設立信貸市場司，重點做好五篇大文章相關工作。記者陳政錄／攝影

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