快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸發改委：銀髮經濟是中國式現代化重要支撐

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
面對快速老齡化，大陸日前公布首部「銀髮經濟」政策文件。（新華社）
面對快速老齡化，大陸日前公布首部「銀髮經濟」政策文件。（新華社）

大陸國新辦22日舉行《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》記者會，大陸國家發展和改革委員會副秘書長張世昕表示，近年來，伴隨大陸國內人口老齡化程度加深，當局明確提出了發展銀髮經濟的任務要求，並強調發展銀髮經濟是中國式現代化建設的重要支撐。

據新華社報導，張世昕指出，大陸有近3億老年人，隨著老年人期待提高生活品質的願望和需求在不斷增強，特別是以「60後」為代表的新老年群體，推動着需求結構從生存型向發展型轉變，既包括傳統的衣、食、住、行、用等實物需求，也包括健康、養老等服務需求，還有藝術、體育、休閒、娛樂等新需求。

其次，發展銀髮經濟是推動高質量發展的有力舉措。銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，涵蓋一二三產業，孕育着新機遇，也必將催生新領域和新賽道。目前大陸銀髮經濟剛剛起步，供給體系和能力尚不能有效滿足老年人需要，質量效率也有待持續提升。

此外，人口老齡化是經濟社會發展到一定階段的產物，與老年人相關的經濟活動成為經濟社會發展的重要組成部分，蘊含着發展新機遇。面向億萬老年人及家庭的銀髮經濟，正在成為增進民生福祉、推動經濟高質量發展的新支點，成為中國式現代化進程中，探索具有中國特色應對人口老齡化道路的新支撐。

延伸閱讀

中國人民政協報：台34種農漁產品或被取消ECFA優惠

中共運12闖東引被民眾拍攝 監察院糾正國防部

鄂爾多斯煤礦 拚智能化

大陸「國家隊」護盤A股 ETF上周淨流入611億人民幣

相關新聞

科技再突圍！過去全仰賴進口 陸宣布成功開發透射電子顯微鏡

中國大陸近年來力圖打破美國的科技封鎖。20日，大陸首部國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120在廣州正式發表。據指出，...

港股跌跌不休 恆指一度跌破1.5萬點創15個月新低

香港股市表現持續疲弱，恒生指數周一開盤上漲40點，但很快就急轉直下，11時30分左右一度重貶334點，最低來到1萬4,9...

「斷供潮」來了！ 大陸去年法拍屋近80萬戶，創新高

大陸中指研究院22日發表報告指出，去年截至12月，中國大陸法拍屋掛拍量數達79.6萬戶，大增21.4萬戶，但成交拍品數量...

陸企青島三祥美國子公司 遭美國土安全部突擊搜查

據美國媒體報導，大陸企業青島三祥設在俄亥俄州的美國子公司哈科製造集團（Harco Manufacturing Group...

買大豆示好 中美農業聯委會後….美曝京又買了30萬噸

路透報導，美國農業部網站19日公布大豆銷售每日報告指出，私營出口商數據顯示，美國向中國銷售了29.7萬噸大豆，於2023...

又一科技突破卡脖 首台國產場發射透射電鏡發布

中國近年來力圖打破美國的科技封鎖。20日，中國首部國產商業場發射透射電子顯微鏡TH-F120在廣州正式發表。據指出，這象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。