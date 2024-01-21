北京市長殷勇：2024年北京GDP增長目標定為5%左右

北京市第十六屆人民代表大會第二次會議21日召開，北京市長殷勇發表工作報告指出，2023年北京全年GDP實現了5.2%的成長，總量約人民幣4.4兆元，而2024年北京的GDP增速目標定為5%左右。

據北京日報報導，殷勇表示，2023年是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢復發展的一年。他稱，北京全市GDP增加5.2%，一般公共預算收入增長8.2%、突破人民幣6,000億元，城鎮調查失業率4.4%。他並提出，北京今年城鎮調查失業率要控制在5%以內的目標。

大陸國家統計局此前公布，中國大陸去年全年城鎮調查失業率平均值為5.2%，比前一年下降0.4％。

殷勇提到，2024年北京將落實積極就業政策，要扎實做好高校畢業生等青年就業工作，實現新增就業不少於26萬人，促進12萬城鎮就業困難人員實現就業。

對於2024年重點任務，殷勇稱，今年北京全市經濟社會發展的主要預期目標是：GDP增長5%左右，一般公共預算收入增長5%，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入增長與經濟增長同步，生態環境質量、能源、水資源等指標達到國家要求。

此外，工作報告還指出，北京將下大力氣激發有潛能的消費。深化國際消費中心城市建設，扎實推進傳統商圈改造升級，規劃建設三里屯等四片國際消費體驗區。同時要推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費，推動設備更新和消費品以舊換新，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費。

另，殷勇指出，北京著力穩定房地產市場，深入推進「保交樓」工作，在京房地產項目整體風險明顯下降，優化調整購房政策，建設籌集保障性租賃住房8.2萬套，竣工各類保障性住房9.3萬套。

殷勇說，2024年北京將支持剛性和改善性住房需求，建設籌集保障性租賃住房7萬套，峻工各類保障性住房8萬套，要不斷完善房地產市場調控機制，促進房地產市場平穩健康發展。