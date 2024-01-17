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SHEIN上市還有新障礙 大陸網路安全審查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
就在大陸快時尚業者希音（SHEIN），尋求北京方面批准在美國首次公開募股（IPO）之際，大陸強勢的網路監管機構，正在對SHEIN的數據處理和共享做法進行網路安全審查。路透
就在大陸快時尚業者希音（SHEIN），尋求北京方面批准在美國首次公開募股（IPO）之際，大陸強勢的網路監管機構，正在對SHEIN的數據處理和共享做法進行網路安全審查。路透

華爾街日報報導，就在大陸快時尚業者希音（SHEIN），尋求北京方面批准在美國首次公開募股（IPO）之際，大陸強勢的網路監管機構，正對SHEIN的數據處理和共享做法進行網路安全審查。

報導稱，大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱「國家網信辦」）正在調查SHEIN如何處理與大陸員工、供應商和合作夥伴相關的信息，以及該公司能否有效保護這些數據不洩露給海外方。此外，北京方面還關注SHEIN在上市過程中，將向美國證券監管機構披露哪些中國數據。

SHEIN計劃透過發售股票，籌集數以十億美元計的資金，而國家網信辦的調查，代表監管機構對該公司上市計劃的審視升級。SHEIN正尋求大陸證監會的批准，獲批後才能在境外上市。

報導稱，過往案例中，國家網信辦的類似調查需數月才能完成，如果審查久拖不決，可能導致SHEIN的股票發售延遲。最糟的假設情境是，如果該監管機構判定存在任何嚴重問題，該計劃可能徹底流產。國家網信辦已牽制了多家大型大陸科技公司的境外上市計劃。在大陸國家主席習近平任內，國家網信辦的職權已大大拓展。

SHEIN表示，由於採用了預測客戶需求並小批量生產的模式，所以能夠快速上新價格合理的服裝。

2021年7月，大陸政府對網約車巨頭滴滴，發起了類似的調查，那是滴滴在紐交所掛牌兩天後，滴滴當時透過IPO募集了44億美元。然而上市還沒滿一年，這家總部位於北京的公司就從紐交所退市了。

TikTok母公司字節跳動於2021年擱置了上市計劃，部分原因是當時中國監管機構建議該公司重點應對數據安全風險等問題。

大陸已經加強了對本國佔主導地位的網路公司，以及跨境數據流動的監管。近年來，大陸政府公布了多項規定，對被認為可能涉及國家安全的數據處理和海外數據傳輸進行監管。

SHEIN由一群大陸企業家於2012年創立，幾年後該公司將總部從江蘇南京遷至新加坡。美國是SHEIN最大的市場，該公司向數以百萬計的購物者銷售廉價的時尚服飾，在疫情期間人氣飆升。

SHEIN於去年11月秘密申請在美國上市，並聘請高盛、摩根大通和摩根士丹利擔任主承銷商。這起交易有可能成為多年來規模最大的IPO交易；SHEIN不久前的估值為660億美元。

據知情人士透露，SHEIN要想推進上市進程，需要得到美國和大陸監管機構的批准。SHEIN已向負責監管大陸公司海外上市的大陸證監會，就赴美上市計劃提交備案。

根據大陸證監會的規定，如果有關部門對一家公司，在海外上市是否會危及國家安全有顧慮，證監會可以與包括國家網信辦在內的其他監管機構協調。

SHEIN 美國 北京

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