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陸銀河證券 擴張東南亞市場

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸銀河證券發布，已實現對東南亞子公司銀河聯昌100%持股。銀河聯昌是扎根東南亞市場40多年的券商，銀河證券歷時六年才完成對該公司的分步收購工作。近年來，大陸龍頭券商增加海外市場開拓力度，在香港之外，逐步向東南亞市場進擊。業內人士分析，目前券商向東南亞市場的業務擴張尚處於探索期，未來東南亞市場仍是中資券商海外重點布局方向。

證券時報旗下新媒體「券商中國」報導，儘管銀河證券並未在公告中披露收購銀河聯昌全部股權的交易總價，不過券對往期公告披露的交易價格進行整理，共應不少於人民幣36.67億元（新台幣161億元）。

銀河聯昌總部位於新加坡，在東南亞資本市場有超過40年的經營歷史，為約1.6萬戶機構客戶和約46萬戶零售客戶提供金融服務。

截至2023年底，銀河聯昌擁有2,000多位本地員工，主要在東南亞四個核心市場開展業務，其中證券經紀業務市占在新加坡排名第三，在馬來西亞排名第二，在印尼排名第四，在泰國排名第九。

銀河證券稱，東南亞是高品質共建「一帶一路」倡議的重點地區，東協也是近年來全球經濟成長最快的區域之一。

東南亞 券商 馬來西亞

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