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不畏A股低迷… 港英皇集團申請QFII資格

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸證監會官網顯示，有香港「娛樂大王」、「鐘表大王」之稱的英皇集團旗下英皇資管遞出《合格境外投資者資格許可》已被接收。同時被接收的還有開域資本、圓牧資本等多家境外機構的外國專業投資機構（QFII，大陸稱合格境外投資者）申請。顯示在A股低迷、成交冷清下，一些資本仍持續申請進入大陸布局。

公開資料顯示，英皇資本經營業務有環球投資產品，包括股票、期貨、債券及基金，主要投資香港股票、美國股票、新加坡股票、中國B股、香港期貨期權、環球期貨期權、滬港通及深港通。

而在QFII申請獲批後，意味英皇資本旗下產品投資將擴展至大陸A股。

英皇資本在最新策略報告中表示，2024年，中港股市開年不振，市場觀望情緒濃厚，轉向高息公用股、「中特估」（中國特色估值體系）概念避險。雖然市場信心不足，但政策層面持續釋放寬鬆信號。政府接連出招，加快落實協助房企去庫存政策，但市場反應冷淡，仍等待數據給予更多信心。

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