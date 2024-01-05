上海首批綠色充電樁啟用

大陸國網上海市電力公司表示，上海打造首批「綠色充電樁」，共有1526根充電樁自今年1月1日起為新能源汽車提供綠色電力。

中新社報導，國網上海電力表示，充電樁是上海構建清潔低碳、安全高效的新型能源體系的突破口。自2023年12月初起，國網上海電力對上海13.4萬根公用樁、專用樁以及超50萬根私人樁進行全方位調查，評估各類充電樁採購綠色電力可行性，初步形成了上海市充電樁採購綠電工作方案，這也是大陸全國首個全覆蓋、可落地的省級充電樁採購綠電方案。

據介紹，對於充電樁運營商來說，通過綠電交易，一方面企業用戶可以獲得風電、光伏等清潔可靠的電能供應，有利於產業綠色低碳轉型；另一方面消費綠電獲得的綠色認證，可以讓企業享有環境權益與綠色屬性，從而提升產品的國際競爭力。

截至目前，上海「綠色充電樁」已涵蓋公交專用充電站、新能源汽車快充站、商業樓宇公共充電站、機場充電站等多個業態場景，充電範圍覆蓋青浦、金山、寶山、嘉定、浦東、閔行、崇明等多數行政區，初步形成「多態並供、多區聯動」。