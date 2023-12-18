北京變數字金融「獨角獸之都」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

16日，在北京金融街研究院主辦的「中國數字金融獨角獸榜單2023交流會」上，金融街合作發展理事會副秘書長、中國投資公司研究院院長陳超在介紹榜單內容時指出，北京是數位金融「獨角獸之都」，數位金融行業呈現十大發展趨勢。

中新社報導，中國大陸數位金融獨角獸榜單是由課題組從金融收入占比超過20%的1300餘家大陸數位金融企業中，選出科技屬性較強的300家企業，再從企業經營、科技創新成果、團隊成長、資本市場認可、行業前景、風險研判等六方面組織金融行業專家評審，最終評選出六大賽道60家入榜企業。 　陳超指出，從上榜企業看，北京是數位金融獨角獸之都。整體看，潛在獨角獸是主要類型，獨角獸和種子獨角獸平分秋色；分賽道來看，大多數以潛在獨角獸為主。「年輕、成長、潛力」是整體上榜企業關鍵詞，並呈現研發費率和營收增速雙高的特點，整體研發費率多高於20%，企業業務豐富，知識產權繁多。

從企業整體分析，數位金融行業呈現十大發展趨勢：AI大模型加速滲透；金融數據重要性凸顯；隱私計算需求增強；金融區塊鏈逐步落地；技術邊界模糊化、門檻變高；科技與金融雙向賦能走深走實；普惠金融在金融科技賦能下更加高效安全；綠色金融科技蓬勃發展；支付技術更加安全邊界。

獨角獸 榜單 北京

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