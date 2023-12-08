陸任免國家工作人員 朱鶴新出任人行副行長、外管局局長
大陸國務院任免國家工作人員，朱鶴新為中國人民銀行（大陸央行）副行長、國家外匯管理局局長，免去潘功勝的國家外匯管理局局長職務。
朱鶴新此前已就任人行黨委委員、國家外管局黨組書記。
公開資料顯示，朱鶴新於1968年3月出生，江蘇啟東人。畢業於上海財經大學，在中國大陸銀行體系工作超過20年，曾任中國交通銀行副行長、中國銀行執行董事及副行長、人行副行長、中信董事長等職務。
大陸國務院同時公布，任命劉宇輝為國務院副秘書長、任命苗得雨為外交部部長助理、任命胡靜林為國家稅務總局局長、任命楊偉群為國家國際發展合作副署長、任命蒲淳為國家認證認可監督管理委員會主任、任命趙芮為中國社會科學院副院長、任命姚力為國家保密局副局長。
另外，免去徐飛洪的外交部部長助理職務、免去張廣軍的科學技術部副部長職務、免去王軍的國家稅務總局局長職務、免去曹宇的國家金融監督管理總局副局長職務、免去胡靜林的國家醫療保障局局長職務。
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