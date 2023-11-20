青島啤酒「尿尿事件」後 大陸啤酒出口韓國驟減近43%

上個月19日，一則青島啤酒工人在原料倉裡尿尿的影片在網上瘋傳，除導致青島啤酒股價大跌，後續影響仍持續發酵。朝鮮日報報導，根據韓國關稅廳公布的貿易統計結果顯示，10月南韓進口的中國啤酒量為2,281噸，較去年同期大減42.6%。進口額為192.7萬美元，年比也下跌37.7%。

10月19日，山東省平度市青島啤酒工廠，一名工作人員在堆放啤酒原料麥芽的地方尿尿的影片被上傳到網路。朝鮮日報指出，儘管韓國的青島啤酒進口商稱，「視頻中的工廠不是生產韓國進口啤酒的工廠」，但韓國消費者普遍仍不信任這樣的解釋。

報導稱，2021年，受一名中國男子赤裸上身在裝滿白菜的坑裡工作的「裸體泡菜」風波影響，當時南韓的中國泡菜的進口額也一度驟減。

朝鮮日報表示，其實在小便視頻曝光前，大陸產啤酒已經在韓國市場逐漸失寵。今年1至10月，中國啤酒進口量為3萬6,184噸，年比減少約10%。

與此同時，隨著韓日關係回暖，南韓進口的日本啤酒量則大幅成長。10月，南韓進口的日本啤酒進口量為7,243噸，較去年同期成長302.7%。進口額也達到613.9萬美元，成長377.4%。

針對這起「尿尿事件」，山東省平度市聯合調查組本月初通報調查結果稱，10月19日13時04分，一名崔姓男子攀入貨車作業時在車廂內小便。這名男子已於10月22日遭平度市公安局處以行政拘留。

青島啤酒則發表聲明表示：「此事的發生，反映出我們在原料運輸管理上有漏洞，對此我們深感內疚和痛心，一定認真反思和整改。在此，向廣大消費者表示真誠的歉意！」

雖然事件衝擊大陸啤酒對南韓的出口，但大陸酒業分析師蔡學飛日前對《每日經濟新聞》表示，目前來看，事件對青島啤酒的銷售短期內肯定有一定的影響，但長期來看，並沒有根本動搖大陸國內啤酒的品牌格局。

根據青島啤酒公布的財報，今年前三季，青島啤酒營收達人民幣309.78億元，年比增長6.42%；淨利49.08億元，增長15.02%。

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