人行LPR利率估不變

中國人民銀行（大陸央行）即將於周一（20日）公布11月1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）。由於15日人行在公開市場操作中，中期借貸便利（MLF）大幅超額續作，操作利率維持不動，專家預計本月兩期限品種的LPR報價也將保持不變。

人行15日展開人民幣4,950億元7天期逆回購操作，得標利率為1.8％，同時展開人民幣1兆4,500億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，得標利率為2.5％，與此前一致。而15日有人民幣8,500億元MLF到期，據此計算，單日淨投放人民幣6,000億元，釋放資金程度超出市場預期，堪比一次降準。

東方金誠首席宏觀分析師王青稱，鑒於本月MLF操作利率不動，加之政策面正在引導銀行降低實體經濟融資成本，以及存量首套房貸利率較大幅度下調，銀行淨息差承壓，報價行降低LPR加點的動力不足，預計本月兩期限品種的LPR報價或均保持不變。

貸款市場報價利率（LPR），是由各報價行按公開市場操作利率加點形成的方式報價，由人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心計算得出並於每月20日公布。

目前的LPR有1年期和5年期以上兩個品種。其中，1年期LPR主要影響流動性貸款，例如企業短期流動性貸款和個人短期消費貸款；而5年期LPR和長期貸款更為相關，為房貸等貸款的定價提供了參考基準。

此前公布的10月1年期、5年期貸款市場報價利率（LPR）分別為3.45％和4.2％，均維持不變，符合預期，也是兩個期限LPR連續兩月持穩。

人行至11月已經連續三個月保持中期借貸便利（MLF）利率不變，而5年期以上LPR至10月已經連續四個月保持不變。