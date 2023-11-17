阿里雲不分拆、馬雲家族減持股 阿里股價崩跌逾10%

正在進行組織變革的大陸電商巨頭阿里巴巴16日表示，不再推進雲智能集團完全分拆計畫，並暫緩盒馬首次公開募股計畫，加上馬雲家族大量減持阿里股票，負面消息疊加引起股價重挫，截至16日美股收盤，阿里股價暴跌9.14%，報79.110美元/股。另截至17日港股午間收盤，阿里急瀉逾10%，盤中一度低見72.9元創近一年新低，收報73.15港元／股。

上海澎湃新聞報導，阿里巴巴在16日發布的2024財年第二財季財報中，提到上述事項。阿里表示，由於美國近期擴大限制先進計算晶片出口，給旗下雲智能集團前景帶來不確定性。雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能集團的完全分拆，而是會專注建立雲智能集團可持續增長的模型。

阿里巴巴表示，將加大對阿里雲的投入強度，讓阿里雲心無旁騖專注於「AI＋雲計算」發展戰略，儘可能減少不確定性因素對未來發展的不利影響。

董事會主席蔡崇信說，當時想做阿里雲的完全分拆，是想通過金融工程的方式，顯現出該業務的真正價值，「如今大環境發生變化，現在我們不再通過金融工程，而是通過進一步的投資來顯現雲業務的價值，未來會尋求提高它的增長，包括收入和利潤」。至於分拆上市計畫是暫停還是永遠取消，蔡崇信並未給出明確回應。

界面新聞報導，阿里巴巴正經歷創辦以來最重要的一次組織變革，而阿里雲是阿里分拆計畫中本應執行最為徹底的業務板塊。目前全球資本市場沒有一家類似阿里雲體量的雲計算公司獨立上市，因此阿里雲的分拆計畫與估值水平備受各界關注。

除了阿里雲外，財報中還披露，暫緩盒馬在香港的首次公開募股計畫（IPO），「我們正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場狀況和其他因素」。報導指出，相關消息早在9月就已傳出，原因是與潛在投資人談判後的估值不達預期，或出於市場對消費股的信心仍然較為疲軟。

阿里巴巴2024財年第二財季財報顯示，該季度，阿里營收人民幣2,247.9億元，年增9%，經營利潤及經調整EBITA年增分別為34%及18%。對阿里來說，這本應是一個穩健的季度，但多重負面消息疊加，股價盤前跳水。

因為除了阿里巴巴宣布不再推進雲智能集團的完全分拆，盒馬鮮生的首次公開募股計畫暫緩外，另據美國證交會（SEC）官網文件披露，馬雲家族信託擬減持1,000萬股阿里股票，市值超8.7億美元。