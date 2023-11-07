雲台農業交流會 攜手振興茶咖產業

11月2日至4日，第11屆雲台會「雲台農業產業交流會」在雲南普洱市舉辦。來自海峽兩岸近50名台商走進普洱農業產業基地，親身體驗了普洱多彩農業產業、豐富的普洱農業資源、多彩的民族文化。

近50名與會台商台企走進普洱市思茅區、瀾滄拉祜族自治縣、孟連傣族拉祜族佤族自治縣，走進雲南天士力帝泊洱生物茶集團、中華茶博覽苑等調研普洱茶品質監督檢驗、現代茶產業生產加工、茶園建設及融合發展等情況，實地考察茶葉、咖啡、牛油果、藍莓、中藥材等特色產業種植基地，以及農特產品精深加工生產線，體驗以茶咖、水果為代表的農文旅融合發展示範項目，詳細瞭解雲南高原特色農業發展情況。

交流會上，普洱市以「雲台牽手助推農業品鑒普洱共創未來」為主題，向與會台商台企推介普洱市重點招商引資項目，並組織本土優秀農業企業與台商台企開展深入的座談交流，組織特色優勢農產品現場展示，搭建與台商台企溝通合作的橋梁。大家交流考察體會、分享行業觀點，積極開展農業產業合作對接。

「我們公司準備成立茶咖事業部，希望在雲南尋找合作契機。」、「普洱的茶咖產業基礎很好，未來向著精細化農業方向發展，茶咖產業還有很大的價值提升，而這方面正是台灣企業的優勢，可以有很多合作機會。」、「普洱少數民族眾多、文旅資源豐富，要通過文化+旅遊賦能，讓茶咖產業以及更多農業產業點石成金。」針對普洱實際情況，台商專門提出《氣候變遷下，農業發展戰略之討論—淺談普洱市之發展策略》等報告。

茶葉和咖啡，是普洱市的優勢產業，普洱市專門組織了茶咖產業考察項目和交流活動，吸引了台商台企的濃厚興趣。

大家紛紛表示，普洱市「左手咖啡右手茶」的城市文化與產業緊密聯結、產業優勢明顯，未來將以茶咖產業為切入點，開創雲台農業產業合作新局面。