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進博會致詞 李強：經濟全球化是歷史大勢 開放合作是明智選擇

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海正式開幕，這也是疫後首次恢復全面實體辦展。記者謝守真／攝影
第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海正式開幕，這也是疫後首次恢復全面實體辦展。記者謝守真／攝影

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日登場，大陸國務院總理李強於開幕式上發表主旨演講時表示，目前全球經濟復甦動力不足，經濟全球化是歷史大勢，但卻正遭遇孽毒。他強調，開放合作互利共贏是最明智的選擇，要把全球市場蛋糕做大，把共享機制做實，把合作方式做活。

李強指出，中國真誠希望與世界各國一道在開放大舞台上相向而行，相互成就。要把握經濟全球化發展的大勢，求同存異，求同化異、求大同、存小異，求大跨小利 、增加動力，以及減少阻力。

李強補充，要把全球市場蛋糕做大，把全球共享機制做實，把全球合作方式做活，在雙向多維度的開放中成人達己，推動開放型的世界經濟行為資源。

他表示，市場是當今世界的稀缺資源，中國擁有14億多的人口，其中有4億多中等收入的群體，市場需求潛力巨大。中國將積極擴大進口，推動貨物貿易和服務貿易協調發展，支持外貿業態模式創新，大力發展數位貿易。

李強稱，更好的開放，推動制度性開放是大陸擴大高水準對外開放的重要措施，中國將進一步放寬市場准入，落實全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策，依法保護外商投資權益，營造市場化、法制化、國際化的營商環境。

李強指出，當前新一輪科技革命與產業變革深入發展，數位科技、數位經濟正深刻改變傳統的經濟發展模式，成為全球經濟發展新的重要增長引擎。中國願意與各國加強創新合作，推動科技同經濟深度融合，加強創新成果共享，努力打破限制知識、技術、人才等創新要素流動的障礙。

他並重申，以世貿組織為核心的多邊貿易體制，是經濟全球化與自由貿易的基石，也是促進世界經濟穩定復甦的重要保障。大陸堅決反對單邊主義、保護主義，堅決維護多邊貿易體制的權威性和有效性。將全面深入參與世貿組織改革，支持投資便利化協定早日生效。

此外，李強還提到，大陸將堅定不移促進全球產業鏈供應鏈的穩定，推動形成更有利於深化開放合作，消除非經濟因素干擾的國際共識的規則準則。要與各方深化一帶一路合作關係，推動共建一帶一路進入高品質發展的新階段。

大陸國務院總理李強5日於第六屆進博會開幕式發表主旨演講。記者謝守真／攝影
大陸國務院總理李強5日於第六屆進博會開幕式發表主旨演講。記者謝守真／攝影

李強 一帶一路

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