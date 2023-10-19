贛台農墾會 吉安市開幕

第十一屆贛台基層農會交流懇談會，暨海峽兩岸（吉安）少數民族交流活動，17日在江西吉安市舉行開幕儀式。會上，簽約項目4個，總投資3.54億美元；意向性項目7個，預計總投資3.23億美元。

江西省台辦副主任沈兵秋表示，吉安已經連續舉辦了十一屆贛台基層農墾會。十幾年來，江西與台灣兩地基層農會，以親情、友情為紐帶，開展了一系列活動，取得豐碩成果，農墾會已經成為贛台農業交流、產業對接的重要平台。此次同步舉辦海峽兩岸（吉安）少數民族交流活動，旨在通過兩岸少數民族同胞共同參與、實地體驗、交往交融，親身感受民族團結一家親。

吉安市委常委伍複康指出，近年來，吉安市持續深化吉台各領域交流合作，吸引了一大批台商台企到吉安投資興業。全市累計批准台資企業達450多家，鞏固了贛台經貿合作的「吉安現象」。當前，吉安正實施錨定「三區」戰略，集中力量打好「十大攻堅戰」，大力推動農業標準化規模化品牌化提升。希望吉台兩地進一步加強交流互動，進一步深化合作共贏，進一步促進兩岸融合發展。

與會人員參觀了井岡山農產品區域公共品牌展。會上，吉安市與東莞市台協會簽訂了合作備忘錄。