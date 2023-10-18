一帶一路10年 上海口岸外貿擴1.8倍

今年是大陸「一帶一路」倡議提出十周年。據上海海關17日發布的統計數據，十年間，上海口岸對共建「一帶一路」國家貿易總額累計達27.92萬億元（人民幣，下同），占外貿比重超三分之一。

中新社報導，今年前8個月，上海口岸對共建「一帶一路」國家進出口額超2.5萬億元，同比增長6%，外貿規模較十年前擴容1.8倍。其他如農產品、金屬礦砂等商品進口規模不斷擴大，電動載人汽車等產品出口保持較快增長，貿易結構持續優化。

上海是中國大宗商品進口的主要口岸之一，十年來，上海自「一帶一路」共建國家金屬礦砂進口量穩步提升。今年前8個月，上海口岸自共建「一帶一路」國家進口金屬礦砂154.1億元，同比增長69.1%。農產品部分，今年前8個月，上海口岸從共建「一帶一路」國家進口農產品926.3億元，同比增長17.1%。

幾天前，在洋山海關的監管保障下，裝載著1922輛中國國產汽車的「艾利克拉」號汽車滾裝輪啟程駛往智利聖安東尼奧港。

「目前我們碼頭汽車出口共建一帶一路國家的航線共有15條，去往泰國、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、伊朗等國家」。上海海通臨港碼頭運行部計畫調度科值班經理李雍介紹說。

在全球產業升級轉型與淨零碳排放大趨勢下，中國生產的電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等產品順應國際低碳潮流，在廣闊的「一帶一路」市場收穫越來越多的用戶。

今年前8個月，上海口岸對共建「一帶一路」國家出口電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池201.2億元、273.5億元、489.7億元，分別同比增長39.5%、78.8%、69.4%。

工程機械是基建項目的核心支撐，但越來越多的中國產工程機械出現在共建「一帶一路」國家的各類建設項目中。今年前8個月，上海口岸出口工程機械836億元，同比增長30.1%，其中對共建「一帶一路」國家出口占比52%。