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華為問界M7訂單破6萬輛 交車等太久可獲逾4萬元補貼

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
顧客在華為深圳旗艦店體驗問界M7汽車。新華社
顧客在華為深圳旗艦店體驗問界M7汽車。新華社

受到華為光環影響，華為與賽力斯合作的AITO問界M7累積訂單數已突破6萬輛，遠遠超過產能。為避免客戶因交車時間過久而流失，問界汽車推出超期提車補償方案，只要訂購新M7 Plus和新M7 Max的消費者在超出一定的等待期後，最高可以獲得人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）補貼。

補償方案顯示，只要在16日（含）前支付大定並鎖單的新M7 Plus和新M7 Max客戶，在分別等待四周或六周後還未提到車，之後每天可以獲得人民幣200元的補貼，最高人民幣1萬元。

而在10月17日-11月30日（含）期間支付大定並鎖單的新M7 Plus和新M7 Max客戶，在分別等待八周或十周後，如果還未提到車，之後每天可以獲得人民幣200元的補貼，最高人民幣1萬元。

AITO汽車官方微信公眾號15日消息指出，問界新M7在上市首月累計大定突破6萬輛。華為車BU董事長余承東此前在朋友圈感慨：「起死回生、真不容易」。也因為上市過度火爆，新車交付要等四至六周。

綜合陸媒報導，目前問界M7大定定金為人民幣5,000元，交完5,000元大定的用戶，只有首日能退款，過時則無法退定。「因為用戶在選擇完車輛配置等情況後，車輛即會進入排產期。」

以前問界是擔心銷量不足，現在則是擔心產能問題。余承東還親自到賽力斯工廠監工，他在直播中透露，問界新M7大定已經達到6萬輛。為加快交付進度，工廠新增了2萬名產業鏈工人，配合賽力斯兩江智慧工廠極速提升的產能。

人民幣 余承東 華為

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