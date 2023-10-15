陸Q3經濟成長 4%起跳

大陸國家統計局預計在18日公布第3季國內生產總額（GDP）數據，大陸財經專家以及外資機構大致偏向樂觀，預估第3季GDP年成長率多在4％以上。

此前數據顯示，今年首季大陸GDP年成長率為4.5％，第2季為6.3％。上半年GDP總值人民幣59兆3,034億元，按不變價格計算，年成長率5.5%。

中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗表示，在基數上升背景下，第3季大陸國內生產總額（GDP）年成長率或為4.1％，較第2季有所下降，季增率估計為2.1％，高於第2季的0.8％。

花旗經濟學家此前表示，8月底以來，大陸政府推行一些房地產寬鬆措施，政策動力明顯超出預期，預計大陸第3季經濟增長按年增長4.3％，第4季增長5％。

花旗並將大陸今年經濟增長預測由原先的4.7％上調至5％，並稱大陸經濟已觸及明確的景氣底部。與此同時，摩根大通亦調高對大陸2023年全年經濟增長預測，由4.8％調升至5.0％。