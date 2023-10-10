陸商務部：穩定一帶一路供應鏈 推進與東協自貿3.0談判

面對西方國家積極推動「去風險」，強化「一帶一路」產業連結成為北京的因應之道。大陸商務部副部長郭婷婷10日在國新辦一帶一路白皮書記者會上指出，將在一帶一路政策下提升產業鏈合作水平，同時高質量實施《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），加快推進中國-東協自貿區3.0版談判。

郭婷婷表示，在一帶一路政策下與共建國家商建更多貿易暢通、投資合作、服務貿易等方面的工作機制，促進政策溝通和戰略對接，保障「一帶一路」產業鏈供應鏈的穩定暢通。

在推進一帶一路上，郭婷婷表示，將擴大和便利優質商品的進出口，辦好重大展會，深化與共建國家的貿易合作。

郭婷婷指出，商務部將統籌推進重點項目和「小而美」項目建設，幫助共建國家夯實發展基礎、改善民生福祉。並促進投資建設運營綜合發展，建設一批高質量的工程項目。同時，創建「絲路電商」合作先行區，辦好全球數位貿易博覽會，與各國共享發展紅利。

在拓展經貿發展新空間上，郭婷婷表示，將積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》和《數位經濟夥伴關係協定》，也就是CPTPP和DEPA，高質量實施RCEP，加快規則、規制、標準等對接。同時將支持港澳企業參與共建「一帶一路」，打造重要的功能平台。深化綠色、數位等領域合作，與共建國家共同實現可持續發展。

郭婷婷說，下一步將按中共中央部署，會同有關部門和地方扎實推進陸海新通道建設，打造高質量共建「一帶一路」合作標竿：一是推動更多東協國家參與通道建設，不斷增強通道的韌性和活力；二是高質量實施RCEP，加快推進中國-東協自貿區3.0版談判，推動通道與貿易互相促進、共同發展；三是加快合作規劃落地，力爭到2035年形成立體多維、高效開放、安全穩定的現代化互聯互通網絡。