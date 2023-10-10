寧德超充電池 擴大供貨

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電池大廠寧德時代自8月中發表全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池「神行」後，先是智慧電動車企阿維塔宣布與之合作，成該產品首發車廠，如今哪吒汽車新車也將搭載神行超充電池。

據悉，神行電池具有「充電10分鐘，續航400公里」的超快充速度，以及700公里以上的續航里程，被視為電動汽車的重要武器，但新產品的成本比較高。未來神行4C超充電池的潛在客戶還包括奇瑞汽車、極氪汽車、長城汽車等車企。

寧德時代官方微博昨（9）日公布，已與哪吒汽車簽署深化戰略合作協議，寧德時代未來將持續為哪吒汽車的市場業務提供支持，包括新項目及新技術合作、神行電池供應、海外業務拓展等。另外，在簽約儀式中，雙方亦就全面電動化、新能源汽車出海等議題交流，並就深化合作達成共識。

澎湃新聞報導，寧德時代指出，與哪吒一直以來都保持著密切合作。而哪吒首款車型生產期間，雙方就建立良好夥伴關係。近年來，雙方持續推動全面策略合作，透過技術研發、供應鏈保障等不同模式合作，合作的廣度不斷提升。本次深化合作協議的簽署，亦是寧德時代未來導向的重要部署。

寧德時代董事長曾毓群表示，寧德時代持續推進CTC技術，為造車企業做好基礎工作，未來將專注於動力電池技術創新。

寧德時代 客戶 電動汽車

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