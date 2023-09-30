外送等新型態就業人員遭社保遺漏 陸人社部著手完善

大陸人力資源社會保障部副部長李忠近日表示，大陸已建成全球規模最大的社會保障體系，但他坦言，部分農民工、彈性就業人員，或如外送平台等新就業形態就業人員沒有納入，存在「漏保」、「脫保」、「斷保」情況，將透過完善社保政策、提高投保精準度、提升辦理便利化，把更多人納入社保體系。

新華社報導，李忠表示，在養老保險方面，將落實取消彈性就業人員在就業地參加企業職工基本養老保險的戶籍限制，並組織尚未參加企業職工基本養老保險的靈活就業人員，按照規定參加城鄉居民基本養老保險。

在工傷保險方面，李忠指出，要積極推動基層快遞網點優先參加工傷保險，加速職業人口工傷保險制度全覆蓋的步伐。他舉例，去年啟動實施的新就業形態就業人員職業傷害保障試點，在全國7個省市對「美團」、「餓了麼」、「閃送」等7家平台企業開展，截至今年7月底，已有615萬人覆蓋進來。

據了解，新就業形態職業傷害保障試點自去年7月起，在北京、上海、江蘇、廣東、海南、重慶、四川7省市啟動，官方選取出行、即時配送、外賣、同城貨運業部分較大平台企業，包含曹操出行、美團、餓了麼、達達、閃送、貨拉拉、快狗叫車等業者開展試點，以加固對網約車司機、外送員的保障。

而在政策執行精準度方面，李忠說，將聚焦新就業形態就業人員、彈性就業人員、移工等重點群體，精準定位未投保人員並分類施策。同時，確保困難群體基本養老保險應保盡保。他指出，今年以來已為1,724萬名困難人員代繳社會保險費。

李忠提到，提升社保經辦便利化程度是群眾所盼，人社部將推動全國社保服務事項標準統一、整體連動、業務協同，推出更多「一件事」整合服務，在城鎮打造城區步行15分鐘、在鄉村打造輻射5公里的「就近辦」服務圈。

據人社部數據，截至6月底，大陸基本養老、失業、工傷和生育保險參保人員已分別達到10.57億人、2.4億人、2.94億人和2.46億人，基本醫療保險參保率穩定在95%左右；各項社保基金累計結餘超過人民幣12.5兆元（約新台幣55.25兆元）。