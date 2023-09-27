苗栗縣長赴陸交涉文旦解禁有譜？陸國台辦：願共同努力

苗栗縣長鍾東錦近日在湖北武漢參訪交流，也在武台周開幕式公開表示支持九二共識，兩地簽署了農業合作意向書，涉及目前遭禁的文旦柚等農產品在大陸的銷售，對此大陸國台辦表示，「願意與苗栗縣政府以及相關業者共同努力，推動解決該縣有關農產品滯銷問題」。

鍾東錦9月中旬率團到大陸湖北武漢交流，並在參加武漢台灣周時，向本報記者透露，簽署的意向書「以明年為準，他們（大陸）各方面的困難我們希望他能夠排除，我們自己也要注意生產的水果的品質要好」。也表示，「我們這邊大概協商看看，當然一些好朋友、一些長官也都有答應，會儘量來協助在海關的部分，看能不能解禁柑橘類」。

就此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日回應指出，大陸海關總署自2022年8月3日起暫停包括文旦柚在內的台灣柑橘類水果輸入，是因為在自台灣輸入大陸的柑橘類水果中多次檢出有害生物和農藥殘留超標，「大陸有關方面已向台方作了通報，但民進黨當局置若罔聞，未予理睬。在大陸宣布暫停輸入後，民進黨當局又借機進行政治操弄、煽動兩岸對立，完全無視島內果農的關切和利益」。

朱鳳蓮強調，不久前，在台東縣政府表達希望恢復釋迦輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改以改善產品品質，確保輸往大陸番荔枝安全之後，「我們依規恢復台灣番荔枝（釋迦）輸入大陸。這為苗栗縣處理相關問題提供了借鑒」。

她重申，大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，「願意與苗栗縣政府以及相關業者共同努力，推動解決該縣有關農產品滯銷問題，為台灣農民朋友解難題、增福祉」。

另外就台灣的「毒雞蛋」問題，朱鳳蓮則指，雞蛋雖小，卻關乎民眾日常生活和普通家庭的一日三餐。「民進黨當局上台以來，島內不僅缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等『五缺』問題無解，還出現缺疫苗、缺雞蛋、缺藥品等怪現狀，黑金政治、官商勾結等醜聞頻頻傳出，可謂島內民眾『苦民進黨久矣』」。