在陸投資要小心！專家提醒稅與仲裁注意眉角 曝留陸台商兩趨勢

「在中國投資，需了解當地法律，簽約時則要先請教專家，千萬不要在沒有準備下答應任何事！」陸委會的「台商張老師」律師陳希佳26日在中經院研討會指出，避免在中國陷入經貿糾紛的最好辦法，就是在簽約前多請教法律專家，並確實遵守合約；資誠會計師事務所會計師徐承毅則提醒，中國對企業稅務監控已逐漸加強。

注意簽約對象

中華經濟研究院26日舉行「台商在陸經營的風險與對策」研討會，陳希佳首先強調，避免在中國出現經貿糾紛的最好方法，就是要有充分的準備。她提醒，台商在當地簽約時不能衝動，因為對方可能是當地民企、政府，甚至是政府成立的國企子公司，不同簽約對象在法律上的規定就不同。

「制定契約時不要拿舊的數據直接複製貼上！」陳希佳表示，尤其是工程相關的契約，備料、人力等成本恐與過去不同，簽約時必須考慮在內，且相關條款需要找法律專家審查過，得到充分意見再行動。她舉例說，曾遇到中國客戶的2千多萬人民幣的海外訂單未交貨，但紛爭解決地在紐約，可光是國際仲裁的律師費就要2、300萬美元。

注意仲裁人事地

陳希佳表示，國際商會、新加坡與香港商會的仲裁條約還有規定，國際訴訟的勝方可要求敗方負擔律師與其它相關專家的諮詢費，一場公司打下來恐賠了夫人又折兵，因此簽定合約前必須要注意；另外，合約中可能規定若對方未依約履行特定義務，公司需要發函通知等，合約裡面有關權益的事情都一定要履行，否則在國際爭訟時會陷入不利局面。

陳希佳說，若在中國進行仲裁，需要挑選對企業有利的仲裁地，中國設有「國際經濟貿易仲裁委員會」，且在上海、深圳與武漢等地有分會，但她有客戶的仲裁地在廣西，仲裁員是當地人，而簽約方又是地方政府成立的子公司，這樣就很難獲得補償或勝訴，必須要事先查好適合仲裁的地點，並挑選有經驗的仲裁員。

台商變大 也有變小

資誠會計師事務所會計師徐承毅則提醒，雖然台商也開始撤出中國，但留在中國的台商有兩種趨勢：一個是愈做愈大，甚至在當地IPO（發行股票）與設立總部，另一個則是縮小規模。但無論變大變小，因中國推出「金稅4期」新制，只要資產有變化都會被中國政府盯上，企業在調整時需特別注意。

他舉例，曾經有客戶因為增值稅發生問題，該客戶請約定廠商協助出口退稅，但中國稅局認定涉嫌逃漏稅，客戶因請當地台幹處理，但合作廠商揚言倒閉清算，使得4千多萬的稅務風險轉換到客戶身上，但最後因為有曾於稅局任職的會計師處理後，才讓損失減少。

應留意稅務法規

徐承毅建議，若要擴大發展，企業可事先進行「稅務事先裁定」，導入「自動化稅務合規系統」，並注意當地法令變化，定期（每年或每季）檢視因應策略，面對稅務稽查時，需要盤點哪些地方可能被重點針對，提前制定因應方案。至於小型企業，必須熟悉稅務機關的政策法令，廣泛了解稅務爭端的解決方案。

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