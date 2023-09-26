中歐同意建立出口管制對話機制 設副部級金融工作組

大陸國務院副總理何立峰25日在北京與歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯共同主持第十次中歐經貿高層對話，根據大陸商務部26日1時許發布的新聞稿，雙方達成一系列成果和共識，包括雙方同意建立出口管制領域對話機制，就出口管制政策和實踐，開展溝通對話。

此次中歐經貿高層對話是新冠疫情三年來，雙方首次面對面會談， 歐盟對中國的貿易逆差在2022年進一步擴大至4,312億歐元。美國之音指出，巨額貿易逆差是歐盟關注的重點。

大陸商務部新聞稿表示，在25日舉行的第十次中歐經貿高層對話中，中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作四個專題，進行了務實、坦誠、富有成效的討論。雙方就宏觀經濟政策協調、產業鏈供應鏈合作、改善營商環境、世貿組織改革、金融業雙向開放和監管合作等達成一系列成果和共識。

在宏觀經濟方面，雙方同意加強宏觀經濟政策溝通協調，攜手應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰，維護全球經濟金融市場穩定，為世界經濟增長注入更多信心。

在貿易與投資方面，雙方承諾保持雙向開放，為對方企業提供公平、非歧視的營商環境。中方願與歐方定期召開中歐經貿混委會，充分利用中歐貿易投資政策對話、中歐經貿工作組等對話機制，加強中國商務部與歐委會貿易總司的交流。雙方並同意共同推動世界貿易組織（WTO）改革。

在產業鏈供應鏈合作方面，雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈，共同維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定，反對「脫鉤斷鏈」。雙方討論了建立中歐原材料供應鏈預警機制等問題，同意保持通。雙方同意建立出口管制領域對話機制，就出口管制政策和實踐，開展鉤通對話。

雙方並同意加快歐盟農食產品市場准入進程，推動更多優質歐盟農產品進入中國市場，擴大中歐農產品貿易規模。

雙方就歐盟近期推出的國際採購工具、外國補貼審查、碳邊境調節機制等貿易政策深入坦誠交換看法，中方希望歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐正常貿易往來和綠色可持續發展創造良好環境。

在金融合作方面，雙方同意進一步推動金融業雙向開放，鼓勵各自符合條件的金融機構到對方市場投資展業。雙方決定，在中歐經貿高層對話機制下成立副部級金融工作組，加強雙方在金融開放、金融基礎設施、金融監管、可持續金融和金融科技等金融領域的合作。