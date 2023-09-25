兩岸微流行／杭州亞運 啟動綠電交易

在杭州舉辦的亞運會，從籌備開始就遵循「綠色、智能、節儉、文明」的辦賽理念。杭州亞組委前年就與浙江電力交易中心、國家電網杭州供電公司簽署三方協議，全面啟動杭州亞運會綠電交易，這在亞運會史上尚屬首次。

綠電交易指允許用戶透過屬地電力交易中心，開展太陽能發電、風力發電的電量交易，實現用電零碳排放。根據協議，杭州所有亞運會比賽場館及設施被納入一籃子交易方案，涵蓋從亞運測試賽起至亞運會結束的全部用電，預計將為比賽場館提供清潔能源約五點九五億千瓦時，相當於減少約七點三一萬噸標煤燃燒，減排二氧化碳五十點七五萬噸，相當於廿八萬棵樹一年的二氧化碳吸收量。

本屆亞運開幕式打破以往大型運動會慣例，不設煙火表演。開幕式總導演沙曉嵐表示，開幕式秉承綠色理念，主火炬採用綠色燃料，回歸到體驗本身。

開幕式首次使用廢碳再生的綠色甲醇作為主火炬塔燃料，實現循環內的零排放，助力打造首屆碳中和亞運會。

在智慧亞運方面， 杭州亞組委針對以往大型體育賽事觀眾出行、觀賽的關鍵點，打造大型運動會首個一站式數位觀賽平台——「智能亞運一站通」。平台運用人工智慧（AI）、區塊鏈等技術，提供「食、住、行、遊、娛、購」六大需求。目前平台總點閱超過十億人次，註冊人數超過一千一百萬人，日均訪問超過七十萬人次。