文旅、電商、大數據 台商看好黔台合作

「台商在貴州投資機會很多，尤其在大數據、金融、大健康、跨境電商、文創及深度旅遊方面，大有可為。」台灣商業總會首席常務理事王權宏說。

中新社報導，以「共享新機遇 融合共發展」為主題的2023年貴州·台灣經貿交流合作懇談會19日在貴州貴陽舉行。多位台商表示，隨著貴州交通基礎設施的改善，經濟社會發展態勢良好，未來盼在更多領域開展交流合作，實現互利共贏。

在王權宏看來，隨著兩岸直航航點陸續恢復，產業鏈與供應鏈緊密對接，經貿黏合度與經濟融合效益不斷攀升，將加速促進兩岸經貿的共融發展。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會副監事長、貴州元豐林業有限公司董事長林谷豐說，30多年來，台商在廣東、福建、江蘇等沿海地區投資取得良好成績，積累了豐富的經驗，現在往貴州等西南省份發展，正當其時。

持續深化經貿合作符合黔台兩地共同利益。近年來，貴州發布《關於促進黔台經濟文化交流合作的實施意見》等一系列政策，並推出《台胞在黔投資工作生活服務指南》，為台商在貴州投資、創業、生活等創造便利條件。

正是看好貴州發展空間，林谷豐於2021年在貴州羅甸成立貴州元豐林業公司，從事造林營林，目前已造林15000畝，計畫到2024年完成造林4萬畝，同時還規畫做木材深加工致力於打造循環經濟。

「台灣作為一個充滿創意和文化底蘊的地方，注重將傳統文化與旅遊體驗相結合，創造獨特的旅遊產品。」台商吳崇豪說，貴州擁有獨特及豐富的自然文化資源，黔台兩地可在文旅產業方面融合發展，實現優勢互補。