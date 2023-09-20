看好大陸經濟增長 波音「微」增大陸未來20年飛機需求

看好大陸經濟增長與大陸國內旅遊需求增加，美國飛機製造商波音（Boeing）20日上調未來20年對中國交付的新機數量預測值，預計到2042年，中國大陸將需要8560架新的商用飛機，較去年的前次預測值8485架，略增75架。

在大陸市場需求的飛機類型中，約75%為單通道飛機，約20%為寬體機。

波音負責商業營銷的副總裁霍達仁（Darren Hulst）表示，這意味未來20年期間，大陸平均每年需要的新飛機數量將達到400多架。從客運機隊規模來看，預測未來20年期內，大陸客運機隊規模將增長至現有規模的2.4倍左右。

波音稱，未來20年，中國的機隊達到近9600架噴氣式飛機；而到波音的預測期結束時，大陸國內航空市場將成為世界上最大的市場，對波音737 MAX系列等單通道飛機的需求將達到6470架。

霍達仁指出，大陸國內航空交通量已超過疫情前的水平，國際交通量也在穩步恢復。隨着大陸經濟和交通運輸的持續增長，波音完整的商用噴氣機陣容將在幫助實現可持續和具有經濟效益的增長方面發揮關鍵作用。

波音在今年六月發布 2023 年《民用航空市場展望》（CMO），其中針對區域性需求與重大預測，亞太市場將佔到全球需求的 40% 以上，其中一半來自中國大陸。

在波音737Max連續發生兩起致命空難後，波音停止向中國航空公司交付飛機四年多，而中國南方航空今年1月率先恢復使用波音737 Max完成商業載客運營，彭博8月底也引述知情人士稱南航準備從波音接收737 Max，不過至今尚未恢復交付。