大陸連續4個月減持美債 再創14年新低紀錄

美國財政部於當地時間18日公布最新數據，7月美債前三大海外債主的持有量變動有所分化，日本增持，大陸和英國則減持。其中，大陸已連續第四個月減持美國國債，再創14年新低。

據美國財政部7月國際資本流動報告（TIC）顯示，日本7月增持69億美元美國國債，持股規模達1,1125億美元，為美國第一大債主。此前6月，日本增持了88億美元的美債。不過，值得注意的是，5月，日本曾減持304億美元的美債，這是日本自2月以來首次減持。

報告指出，大陸則為僅次於日本的第二大海外持有美債地區。但大陸至7月已連續第四個月減倉，降至8,218億美元，按月減少136億美元，創下2009年6月以來新低的紀錄。大陸前一次美債持量的低點是2009年5月的8,015億美元。

報告提到，自去年4月起，大陸的美債持倉一直低於1兆美元。截至今年2月止，大陸曾連續七個月減持美債，總持倉連續七個月創下12年多來新低。而後於3月和4月有所增持後，5月又創下2010年5月以來的新低，減持222億美元，而6月再減持113億美元。

另，據陸媒華爾街見聞分析，雖然該報告指出，大陸近幾個月一再拋售美債，但有評論稱，大陸「持有的美債看似減少，實則轉向收益率更高的機構債」。

報導寫到，從大陸官方數據可見，今年年中以來大陸的外匯存底持續回升。大陸國家外匯管理局8月公布，大陸7月外匯存底達3.2兆美元，比6月上升0.35%，連增兩月。

此外，就美國公債的走勢來看，7月也是今夏美國公債遭遇拋售的一段高危險期。2年期美債殖利率在當月一度觸及5.12%，創下了16年來的最高水準。