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「陸第一網紅」李子柒停更2年首露面 網轟動：模樣變了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
「大陸第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取自微博）
「大陸第一網紅」李子柒在頻道停更逾2年後，近日無預警回歸鏡頭前拍攝露臉影片。（取自微博）

有「大陸第一網紅」稱號的李子柒，過去拍攝農村與大自然生活趣味，獲得全球網友喜愛，更以1,530萬的YouTube中文頻道訂閱量，獲頒金氏世界紀錄。但在2021年與所屬經紀公司杭州微念爆發衝突後，頻道從2021年7月停更至今。最近，李子柒首度回歸鏡頭前錄製影片，向大眾宣告她會繼續帶來更多優質內容，在陸網引發轟動。

李子柒的YouTube頻道自2021年7月14日發布影片「柴米油鹽醬醋茶」後，至今沒有再發新作品，停更超過2年。雖然李子柒偶爾接受大陸官媒央視、新華社等媒體訪談，卻沒有拍攝自己的影像作品。直到15日，大陸社群網站微博上無預警瘋傳李子柒露臉說話的影片，「李子柒官司後首個露面視頻」更衝上熱搜第一。

影片中，李子柒以「大陸農村青年致富帶頭人協會大陸農民豐收節推廣大使」身分，開始傳播農耕文化。她在影片中表示，「在未來我也會繼續堅持，用自己的方式帶來更多優質內容，傳播好中國傳統農耕文化，講好中國鄉村故事」。

消失於公眾視野許久，這支影片讓眾多粉絲相當感動。有網友說自己看的第一個短影片內容就是李子柒，很開心「田園女神」終於回歸了。也有網友指出，李子柒與經紀公司去年12月已達成和解，既然官司爭議已解，離李子柒復出也就不遠了。

不過也有一批網友將注意力放在李子柒的模樣上。他們認為，李子柒的容貌與從前相比變化有點大，懷疑是不是在這段期間做過醫美，但也有粉絲認為可能是濾鏡導致，不需要過度討論，也有網友護航表示，李子柒是最成功將大陸傳統文化傳播到世界各地的網紅，「光憑這點就不應該黑她」。

影片 網紅

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